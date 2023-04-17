"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" в более чем 40 странах мира
Политическая партия "Единая Россия" 27 апреля проведёт "Диктант Победы" в более чем 40 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба партии.
"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" 27 апреля. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"
У участников будет 45 минут и 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны. Выполнить задания можно как очно, так и в офлайн-формате. Количество площадок для очного написания составляет более 22 тысяч и превышает число последних лет, например, только в Донбассе будет организовано свыше 120 специальных мест.
Дистанционно участие можно будет принять на сайте "Диктантпобеды.рф". Кстати, в этом году задания впервые переведут на шесть иностранных языков — китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. При этом за рубежом к акции в первый раз присоединится Шри-Ланка.
"С каждым годом кратно увеличивается число региональных площадок и количество людей, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. Привлечение жителей новых российских территорий к "Диктанту Победы" принципиально важно. Это будет способствовать изучению ими реальной истории Отечества, а не "истории", изложенной в русофобских учебниках", — заявил координатор партпроекта "Историческая память", председатель Комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
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Ранее по всему миру прошёл Тотальный диктант. Автором текста в этом году стал писатель и журналист из Приморья Василий Авченко. В общей сложности участниками апрельской акции стали жители 700 городов из 43 государств. Люди даже составили топ самых уморительных ошибок в диктанте. Например, слово "сызмальства" стало самым трудным для написания для жителей Новосибирска.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин