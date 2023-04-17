"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" в более чем 40 странах мира

Политическая партия "Единая Россия" 27 апреля проведёт "Диктант Победы" в более чем 40 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Единая Россия" проведёт "Диктант Победы" 27 апреля. Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

У участников будет 45 минут и 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны. Выполнить задания можно как очно, так и в офлайн-формате. Количество площадок для очного написания составляет более 22 тысяч и превышает число последних лет, например, только в Донбассе будет организовано свыше 120 специальных мест.

Дистанционно участие можно будет принять на сайте "Диктантпобеды.рф". Кстати, в этом году задания впервые переведут на шесть иностранных языков — китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. При этом за рубежом к акции в первый раз присоединится Шри-Ланка.