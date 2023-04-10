Филолог объяснил, почему в Тотальном диктанте появились неведомые звери "янот", "изюбрин" и "ряпчек"

Россияне, принимающие участие в Тотальном диктанте, практически не делают ошибок в правилах, которые в школе отрабатываются достаточно полно и подробно. Однако трудности могут вызвать сложные словарные слова, которые не изучаются в школе или изучаются частично. Об этом рассказал председатель филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов.

Скорее всего, именно поэтому самыми сложными словами диктанта-2023 стали "сызмальства" и "понапрасну", а также названия животных и птиц: рябчик в некоторых текстах стал "ряпчеком", а барсук — "борсуком".

"Правила, которые в школе отрабатываются достаточно полно и подробно, на них ошибок в текстах Тотального диктанта очень мало. -Тся и -ться мало кто путает; жи – ши все пишут через "и"; "о" и "ё" после шипящих тоже особых трудностей не вызывают. Например, пунктуация при вводных словах и словах, не являющихся вводными, знаки на границе частей бессоюзного предложения, написание наречий — такие темы, которые мало отрабатываются в школе, где достаточно сложные правила, — тут уже трудности начинаются", — рассказал Пахомов RT.

Тем, кто хочет повысить уровень грамотности, филолог посоветовал читать больше книг, слушать подкасты о русском языке, записаться на курсы грамотности и ведения коммуникации.

"Если человек хочет хорошо владеть русским языком, нужно подключаться, поэтому ни в коем случае нельзя ограничиваться школой и вузом. Русскому языку, правда, всю жизнь надо учиться", — заключил Пахомов.