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26 апреля, 10:09

Свыше десятка легендарных "Побед" проедут по Москве в память о Великой Отечественной войне

"Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы"

"Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Об этом пресс-служба партии сообщила в телеграм-канале. В память о Великой Отечественной войне по столице проедут колонной 13 автомобилей "Победа". Мероприятие приурочено к пятому "Диктанту Победы", который "Единая Россия" проведёт 27 апреля по всей стране и в 46 государствах мира.

"Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Видео © Telegram / "Единая Россия". Официально

"Сегодня мы проводим первый ретро-пробег в преддверие нашей акции "Диктант Победы", которая состоится уже завтра. Этот автопробег символичен. В этом году мы отмечаем 80-летие принятия решения о создании автомобиля "Победа". Накануне Парада Победы 1945 года машина пошла в массовое производство", — отметил координатор партпроекта "Историческая память" и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

  • "Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Фото © Telegram / "Единая Россия". Официально
    "Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Фото © Telegram / "Единая Россия". Официально
  • "Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Фото © Telegram / "Единая Россия". Официально
    "Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Фото © Telegram / "Единая Россия". Официально
  • "Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Фото © Telegram / "Единая Россия". Официально
    "Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Фото © Telegram / "Единая Россия". Официально

"Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Фото © Telegram / "Единая Россия". Официально

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По его словам, "Победа" это не просто машина, а символ возрождения страны и перехода к мирной жизни.

Парады Победы и другие мероприятия в честь 9 Мая состоятся в Ростовской области

Парады Победы и другие мероприятия в честь 9 Мая состоятся в Ростовской области

Ранее Лайф писал, что в России стартовала традиционная акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 9 Мая. В этом году она пройдёт во всех регионах страны, в том числе в новых субъектах.

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Telegram / "Единая Россия". Официально

Никита Осипов
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