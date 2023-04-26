Свыше десятка легендарных "Побед" проедут по Москве в память о Великой Отечественной войне

"Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Об этом пресс-служба партии сообщила в телеграм-канале. В память о Великой Отечественной войне по столице проедут колонной 13 автомобилей "Победа". Мероприятие приурочено к пятому "Диктанту Победы", который "Единая Россия" проведёт 27 апреля по всей стране и в 46 государствах мира.

"Единая Россия" организовала в Москве "Автопробег Победы". Видео © Telegram / "Единая Россия". Официально

"Сегодня мы проводим первый ретро-пробег в преддверие нашей акции "Диктант Победы", которая состоится уже завтра. Этот автопробег символичен. В этом году мы отмечаем 80-летие принятия решения о создании автомобиля "Победа". Накануне Парада Победы 1945 года машина пошла в массовое производство", — отметил координатор партпроекта "Историческая память" и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.







По его словам, "Победа" — это не просто машина, а символ возрождения страны и перехода к мирной жизни.