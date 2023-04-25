Парады Победы и другие мероприятия в честь 9 Мая состоятся в Ростовской области

В Ростове-на-Дону и Новочеркасске состоятся Парады Победы в четь 9 Мая. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в беседе с журналистами.

"Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий", — сказал он.