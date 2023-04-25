Парады Победы и другие мероприятия в честь 9 Мая состоятся в Ростовской области
Губернатор Голубев: В Ростове-на-Дону и Новочеркасске пройдут парады 9 Мая
В Ростове-на-Дону и Новочеркасске состоятся Парады Победы в четь 9 Мая. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в беседе с журналистами.
"Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий", — сказал он.
По словам Голубева, в области также состоятся мероприятия, связанные с чествованием ветеранов и возложением венков. Даже может состояться и салют. А вот традиционный концерт на Театральной площадь в Ростове-на-Дону региональные власти решили не проводить, добавил губернатор.
Напомним, в целях безопасности в ряде российских регионов отменили Парад Победы 9 Мая. Такое решение приняли в Курской области, Крыму и Белгороде, а также в Калуге. При этом главный Парад Победы, как и в предыдущие годы, состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт двумя днями ранее.
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