Шойгу: Военные парады на День Победы пройдут в 28 российских городах

Военные парады честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники", — сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Вместе с тем Шойгу рассказал подробности запланированного на 9 Мая военного парада в Москве. По его словам, в торжественном мероприятии примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.