Регион

Уведомления отключены

20 марта, 11:21

Шойгу: Военные парады на День Победы пройдут в 28 российских городах

Шойгу сообщил о проведении Парада Победы в 28 городах России

Военные парады честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники", — сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Вместе с тем Шойгу рассказал подробности запланированного на 9 Мая военного парада в Москве. По его словам, в торжественном мероприятии примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.

Ранее Life.ru сообщал, что колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выдвинулась из Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к Параду Победы на Красной площади. Тренировки парадных расчётов пройдут на военном полигоне в Алабине.

Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осаждённого Севастополя к 9 Мая
Путин поддержал идею выплат защитникам и жителям осаждённого Севастополя к 9 Мая
Обложка ©

TACC / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Сергей Шойгу
  • Великая Отечественная война
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров