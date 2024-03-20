Шойгу: Военные парады на День Победы пройдут в 28 российских городах
Шойгу сообщил о проведении Парада Победы в 28 городах России
Военные парады честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и военной техники", — сказал он на заседании коллегии Минобороны.
Вместе с тем Шойгу рассказал подробности запланированного на 9 Мая военного парада в Москве. По его словам, в торжественном мероприятии примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.
Ранее Life.ru сообщал, что колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" выдвинулась из Ивановской области в направлении Подмосковья для подготовки к Параду Победы на Красной площади. Тренировки парадных расчётов пройдут на военном полигоне в Алабине.
TACC / EPA / MAXIM SHIPENKOV