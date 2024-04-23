В России отменили традиционное шествие "Бессмертного полка" 23 апреля, 09:42 "Бессмертный полк". Обложка © ТАСС / Роман Пименов

В России отменили шествие "Бессмертного полка" в этом году, так как слишком высока угроза безопасности. Акцию могут провести в онлайн-режиме, сообщила ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.

В России отменили очный формат шествия "Бессмертного полка" в этом году. Видео © Life.ru

"В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб "Бессмертного полка" России принял решение не проводить шествие "Бессмертного полка" в 2024 году в очном формате", — уточнила она на пресс-конференции.

При этом, по её словам, 60 стран направили запросы на очное проведение "Бессмертного полка".

Ранее сообщалось, что парад и салют на 9 Мая отменяют в Крыму, Саратовской, Белгородской, Псковской, Рязанской, Брянской и Курской областях. Решение связано с вопросами безопасности.

Авторы Татьяна Миссуми