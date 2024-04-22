В Санкт-Петербурге 24 апреля стартует акция "Георгиевская ленточка"
Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка" начнётся в Северной столице 24 апреля у станции метро "Гостиный Двор". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.
Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартует 24 апреля у Гостиного Двора в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Начало акции запланировали на 16:00 по местному времени (совпадает с мск). В мероприятии будет использован автомобиль времён Великой Отечественной войны. Реконструкторы поведают историю георгиевской ленты и расскажут о главных событиях того периода. Также будет оборудована сцена, где исполнят песни военных лет.
В этом году было произведено 810 тысяч георгиевских ленточек. Купить их все желающие могут в отделениях Почты России, МФЦ и других местах. Кроме того, их будут раздавать на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище 8 мая, на Параде Победы на Дворцовой площади 9 Мая, а ещё на станциях метро с 6 по 8 мая.
Ранее Life.ru рассказывал о другой акции к 9 Мая, получившей название "Окна Победы". Участвовать в ней сможет любой желающий, а суть мероприятия заключается в том, чтобы изготовить по трафаретам тематические символы и нанести их с помощью красок, бумаги или стикеров на окна. Участники смогут брать как готовые шаблоны для праздничных украшений, так и изготовить свои. Инициатива по проведению акции принадлежит "Движению первых".
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