В Санкт-Петербурге 24 апреля стартует акция "Георгиевская ленточка"

Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка" начнётся в Северной столице 24 апреля у станции метро "Гостиный Двор". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.

Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка" стартует 24 апреля у Гостиного Двора в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Начало акции запланировали на 16:00 по местному времени (совпадает с мск). В мероприятии будет использован автомобиль времён Великой Отечественной войны. Реконструкторы поведают историю георгиевской ленты и расскажут о главных событиях того периода. Также будет оборудована сцена, где исполнят песни военных лет.

В этом году было произведено 810 тысяч георгиевских ленточек. Купить их все желающие могут в отделениях Почты России, МФЦ и других местах. Кроме того, их будут раздавать на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище 8 мая, на Параде Победы на Дворцовой площади 9 Мая, а ещё на станциях метро с 6 по 8 мая.