Брянская область стала ещё одним регионом, отменившим салют и парад 9 Мая

Брянская область стала ещё одним российским регионом, где в целях безопасности отменили парад и салют на День Победы. Об этом сообщили в городской администрации в пятницу, 19 апреля. Праздник, разумеется, всё равно отметят, но не централизованно, а локально — в парках, скверах и учреждениях культуры. А вот решение о проведении акции "Бессмертный полк" в онлайн-формате пока не принято, отметили в мэрии Брянска.

"Главный вопрос, который интересует горожан: будут ли парад и салют? Надо отметить, что в пяти регионах отменили празднование Дня Победы, чтобы не провоцировать противника скоплением техники и военнослужащих в городах. Брянская область также не планирует парад и фейерверк. Но локально праздник отметят. Подробную программу мы опубликуем в ближайшее время", — сообщается на сайте администрации.

Ранее Life.ru сообщал, что в Крыму из соображений безопасности в этом году отменили проведение в День Победы 9 Мая военного парада и шествия Бессмертного полка. Также парад и салют на 9 Мая отменяют и в Саратовской области. Белгородская, Псковская, Рязанская и Курская области тоже отказались от салютов.