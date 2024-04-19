В Крыму и Саратовской области отменили парады Победы

В Крыму из соображений безопасности в этом году отменили проведение в День Победы 9 мая военного парада и шествия Бессмертного полка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведём праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", — написал он в телеграм-канале.

Также парад и салют на 9 Мая отменяют и в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности", — написал глава региона.