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Регион
19 апреля, 07:16

В Крыму и Саратовской области отменили парады Победы

В Крыму решили не проводить парад в День Победы

Горожане во время Парада Победы в Севастополе. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Горожане во время Парада Победы в Севастополе. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Крыму из соображений безопасности в этом году отменили проведение в День Победы 9 мая военного парада и шествия Бессмертного полка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

"Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведём праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", — написал он в телеграм-канале.

Также парад и салют на 9 Мая отменяют и в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности", — написал глава региона.

Генеральная репетиция парада Победы пройдёт на Красной площади 5 мая
Генеральная репетиция парада Победы пройдёт на Красной площади 5 мая

Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал о проведении военных парадов честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в 28 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники.

Александра Вишнякова
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