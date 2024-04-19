В Крыму и Саратовской области отменили парады Победы
В Крыму решили не проводить парад в День Победы
Горожане во время Парада Победы в Севастополе. Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
В Крыму из соображений безопасности в этом году отменили проведение в День Победы 9 мая военного парада и шествия Бессмертного полка. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
"Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведём праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно", — написал он в телеграм-канале.
Также парад и салют на 9 Мая отменяют и в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
"Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности", — написал глава региона.
Напомним, что ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал о проведении военных парадов честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в 28 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники.