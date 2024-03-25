Генеральная репетиция парада Победы пройдёт на Красной площади 5 мая

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Также Шойгу отметил, что в торжественном мероприятии Москвы примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.