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25 марта, 10:12

Генеральная репетиция парада Победы пройдёт на Красной площади 5 мая

Обложка © ТАСС / Григорий Дукор

Обложка © ТАСС / Григорий Дукор

Генеральная репетиция парада, посвящённого 79-летию Победы в Великой Отечественной Войне, состоится на Красной площади в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Организаторы открыли аккредитацию журналистов на мероприятия, посвящённые Дню Победы. Сам парад по традиции пройдет 9 мая, это будет четверг.

Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы
Колонна "Ярсов" выдвинулась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные парады в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах России, к ним будут привлечены свыше 50 тысяч человек и около тысячи образцов вооружения и техники. Также Шойгу отметил, что в торжественном мероприятии Москвы примут участие свыше девяти тысяч человек, авиация воздушно-космических сил, а также 75 единиц вооружения и техники.

Каринэ Гевондян
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