В Молдавии будут штрафовать граждан за ношение георгиевских лент в День Победы
Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну во вторник предупредил, что молдавских жителей будут штрафовать, если в День Победы они наденут запрещённую в стране георгиевскую ленту.
"До тех пор, пока закон чётко регламентирует, что они подпадают под запрещённую символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", — сказал Чернэуцяну в эфире радио Moldova.
Георгиевская лента была и остаётся одной из самых фундаментальных проблем властей Молдавии. Борьбу с жителями, которые надевают их на День победы, молдавское правительство ведёт уже давно. В 2022 году президент республики Майя Санду ввела запрет на использование георгиевских лент, а через год молдаванам вновь напомнили о штрафах за ношение таких ленточек на 9 Мая. По мнению руководства страны, эти ленты символизируют "поддержку вооружённой агрессии". Однако сами жители даже проводили митинг, чтобы показать своё несогласие с такой трактовкой.
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