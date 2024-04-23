В Молдавии будут штрафовать граждан за ношение георгиевских лент в День Победы

Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну во вторник предупредил, что молдавских жителей будут штрафовать, если в День Победы они наденут запрещённую в стране георгиевскую ленту.

"До тех пор, пока закон чётко регламентирует, что они подпадают под запрещённую символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", — сказал Чернэуцяну в эфире радио Moldova.