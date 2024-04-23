Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 19:28

В Молдавии будут штрафовать граждан за ношение георгиевских лент в День Победы

Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну во вторник предупредил, что молдавских жителей будут штрафовать, если в День Победы они наденут запрещённую в стране георгиевскую ленту.

"До тех пор, пока закон чётко регламентирует, что они подпадают под запрещённую символику, мы, безусловно, будем документировать все эти действия. Я призываю всех граждан соблюдать закон", — сказал Чернэуцяну в эфире радио Moldova.

Силовики провели 150 обысков и изъяли у оппозиционеров Молдавии свыше $1 млн
Силовики провели 150 обысков и изъяли у оппозиционеров Молдавии свыше $1 млн

Георгиевская лента была и остаётся одной из самых фундаментальных проблем властей Молдавии. Борьбу с жителями, которые надевают их на День победы, молдавское правительство ведёт уже давно. В 2022 году президент республики Майя Санду ввела запрет на использование георгиевских лент, а через год молдаванам вновь напомнили о штрафах за ношение таких ленточек на 9 Мая. По мнению руководства страны, эти ленты символизируют "поддержку вооружённой агрессии". Однако сами жители даже проводили митинг, чтобы показать своё несогласие с такой трактовкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
  • Новости
  • День Победы
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров