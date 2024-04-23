Силовики провели 150 обысков и изъяли у оппозиционеров Молдавии свыше $1 млн

Сотрудники правоохранительных органов Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиции страны, в ходе которых силовики изъяли у них более одного миллиона долларов. Такое заявление сделал замглавы Антикоррупционного центра Виктор Фуртунэ на брифинге в Кишинёве.

"В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тысячи рублей, 3070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов. Речь идёт о контрабанде, совершённой двумя и более лицами в интересах преступной группы", — рассказал Фуртунэ.