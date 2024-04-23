Силовики провели 150 обысков и изъяли у оппозиционеров Молдавии свыше $1 млн
Сотрудники правоохранительных органов Молдавии провели 150 обысков у представителей оппозиции страны, в ходе которых силовики изъяли у них более одного миллиона долларов. Такое заявление сделал замглавы Антикоррупционного центра Виктор Фуртунэ на брифинге в Кишинёве.
"В ночь с 22 на 23 апреля было проведено 150 обысков, было изъято 662 тысячи рублей, 3070 евро, 1 111 340 долларов и 128 мобильных телефонов. Речь идёт о контрабанде, совершённой двумя и более лицами в интересах преступной группы", — рассказал Фуртунэ.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, однако добавил, что задержанных на настоящий момент нет.
Напомним, недавно в Москве произошёл съезд политиков Молдавии, которые выступают за членство страны в ЕАЭС и против интеграции с Евросоюзом. В рамках мероприятия было объявлено о создании политического блока "Победа". По возвращении в Кишинёв многие из участников съезда оказались задержаны полицией. Правоохранители также провели обыски у тех, кто участвовал в организации работы собрания. Сегодня стало известно о том, что всех задержанных отпустили.
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