Молдавским оппозиционерам учинили на родине допросы с обысками после съезда в Москве
Депутат сообщила об обысках у молдавских оппозиционеров после съезда в Москве
Съезд молдавского политического блока "Победа" в Москве. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.) / Dragoș Galbur
Правоохранительные органы Молдавии нагрянули с обысками к оппозиционерам, которые принимали участие в работе съезда политического блока "Победа" в Москве. Об этом сообщила депутат парламента республики Марина Таубер.
"Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски. Сейчас общаемся с адвокатами и узнаём детали. Это люди, которые вернулись из России и не были задержаны на границе вчера", — пояснила она в беседе с ТАСС.
В свою очередь источник RT рассказал, что у некоторых молдавских оппозиционеров по прилёте из Москвы изъяли телефоны и деньги. Ряду политиков учинили допрос прямо в аэропорту.
Напомним, в Москве состоялся съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. В ходе него оппозиционные политики объявили о создании политблока "Победа".