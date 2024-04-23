Молдавским оппозиционерам учинили на родине допросы с обысками после съезда в Москве

Правоохранительные органы Молдавии нагрянули с обысками к оппозиционерам, которые принимали участие в работе съезда политического блока "Победа" в Москве. Об этом сообщила депутат парламента республики Марина Таубер.

"Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски. Сейчас общаемся с адвокатами и узнаём детали. Это люди, которые вернулись из России и не были задержаны на границе вчера", — пояснила она в беседе с ТАСС.