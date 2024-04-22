Участников съезда в Москве на несколько часов задержали в аэропорту Кишинёва
Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение", входящей в недавно созданный блок "Победа", Наталья Параска по прибытии в аэропорт Кишинёва из Москвы была сопровождена на допрос в республиканскую Службу информации и безопасности. Об этом РИА "Новости" информировали в пресс-службе политического движения.
По словам депутата Парламента Республики Молдова Марины Таубер, в зоне прилёта аэропорта задерживают и других делегатов съезда, прошедшего в российской столице. При этом на них оказывается давление. Позднее пограничники всё же начали пропускать вернувшихся из Москвы.
"Толком представители компетентных органов ничего не объясняют, ссылаясь на сбой в программе регистрации", — сообщила парламентарий.
Напомним, в Москве состоялся съезд молдавских политиков, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС и выступающих против интеграции с ЕС. В ходе него оппозиционные политики объявили о создании политблока "Победа".
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU