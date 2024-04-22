Участников съезда в Москве на несколько часов задержали в аэропорту Кишинёва

Лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение", входящей в недавно созданный блок "Победа", Наталья Параска по прибытии в аэропорт Кишинёва из Москвы была сопровождена на допрос в республиканскую Службу информации и безопасности. Об этом РИА "Новости" информировали в пресс-службе политического движения.

По словам депутата Парламента Республики Молдова Марины Таубер, в зоне прилёта аэропорта задерживают и других делегатов съезда, прошедшего в российской столице. При этом на них оказывается давление. Позднее пограничники всё же начали пропускать вернувшихся из Москвы.