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21 апреля, 11:09

Молдавские политики, выступающие против интеграции с ЕС, собрались в Москве

В Москве начался съезд оппозиционных молдавских депутатов

Депутат Марина Таубер. Обложка © Telegram / Гагаузская Республика

Депутат Марина Таубер. Обложка © Telegram / Гагаузская Республика

В Москве стартовал съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом. Мероприятие началось с прослушивания гимна Молдавии на двух языках: русском и молдавском.

В Москве стартовал съезд молдавских политиков, выступающих против интеграции с ЕС. Видео © Telegram / Гагаузская Республика

По данным РИА "Новости", в съезде принимают участие глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул, председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов и оппозиционные молдавские политики, включая Илана Шора, а также лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. С приветственной речью к собравшимся уже обратилась депутат Парламента Молдавии Марина Таубер. По её словам, молдавская оппозиция проводит свой съезд в российской столице, потому что только здесь она может свободно высказаться.

"Многие в этом зале, к сожалению, ущемлены были и есть в своих правах, и мы очень рады, что именно здесь, в Москве, на территории РФ, нам никто не закрывает рот, мы можем высказать своё мнение", — сказала Таубер.

Она также подчеркнула важность связи России и Молдавии. По словам Таубер, молдавской оппозиции необходимо объединиться против политики ЕС, которая принесла много бед республике. Кроме того, депутат раскритиковала работу президента Молдавии Майи Санду. Те, кто её курирует в Европе и США, как отметила парламентарий, позабыли о том, что должны работать на благо народа.

Ранее сообщалось, что Евгения Гуцул вновь прибыла в Москву. До этого она была в российской столице в начале марта, тогда же встретилась с президентом Владимиром Путиным. Также глава Гагаузии с рабочим визитом наведывалась в Москву и 9 апреля.

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Наталья Исакова
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