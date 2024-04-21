Молдавские политики, выступающие против интеграции с ЕС, собрались в Москве

В Москве стартовал съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и выступающих против интеграции с Евросоюзом. Мероприятие началось с прослушивания гимна Молдавии на двух языках: русском и молдавском.

В Москве стартовал съезд молдавских политиков, выступающих против интеграции с ЕС. Видео © Telegram / Гагаузская Республика

По данным РИА "Новости", в съезде принимают участие глава Гагаузии (автономное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул, председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов и оппозиционные молдавские политики, включая Илана Шора, а также лидеров партий "Возрождение" и VICTORIE. С приветственной речью к собравшимся уже обратилась депутат Парламента Молдавии Марина Таубер. По её словам, молдавская оппозиция проводит свой съезд в российской столице, потому что только здесь она может свободно высказаться.

"Многие в этом зале, к сожалению, ущемлены были и есть в своих правах, и мы очень рады, что именно здесь, в Москве, на территории РФ, нам никто не закрывает рот, мы можем высказать своё мнение", — сказала Таубер.