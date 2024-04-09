Глава Гагаузской автономии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом
Евгения Гуцул. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул приехала в Москву. Она находится в российской столице с рабочим визитом, сообщает РИА "Новости".
В прошлый раз Гуцул посещала РФ в начале марта. Тогда у неё состоялись встречи с президентом страны Владимиром Путиным, с которым она обсудила политическую ситуацию в Молдавии, и с рядом российских политиков. Гуцул также приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов. Затем она вернулась в Молдавию, где распространялась информация о том, что её арестуют прямо в аэропорту. К счастью, обошлось без задержаний, а сама Гуцул заявила, что Молдавия должна стать другом для России.
Life.ru также писал, что Гуцул заявляла, что подаст в суд на президента Молдавии Майю Санду после дискриминационных заявлений в адрес Гагаузской автономии и лично Гуцул. Она напомнила, что была избрана демократическим путём. Однако, несмотря на это, молдавский лидер позволяет себе оскорбления в её адрес.