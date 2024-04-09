В прошлый раз Гуцул посещала РФ в начале марта. Тогда у неё состоялись встречи с президентом страны Владимиром Путиным, с которым она обсудила политическую ситуацию в Молдавии, и с рядом российских политиков. Гуцул также приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов. Затем она вернулась в Молдавию, где распространялась информация о том, что её арестуют прямо в аэропорту. К счастью, обошлось без задержаний, а сама Гуцул заявила, что Молдавия должна стать другом для России.