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5 апреля, 17:32

Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии в случае объединения Молдавии и Румынии

Гуцул: Гагаузия выйдет из состава Молдавии в случае объединения с Румынией

Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинёв решит объединиться с Румынией. Об этом сообщила руководитель Гагаузии Евгения Гуцул, комментируя высказывание премьер-министра страны Марчела Чолаку о том, что в Молдавии живут румыны.

"Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сёл поддержат нас и присоединятся к нам", — написала Гуцул в своём телеграм-канале.

Она напомнила о референдуме, который прошёл в Гагаузии в 2014 году, в ходе которого жители выразили желание быть только в составе независимой и суверенной Молдавии. Лидер автономии рассказала, что в республике проживают представители различных национальностей и что они смогли установить гармоничные межнациональные отношения. При этом она обратила внимание, что в гагаузской автономии относятся к румынской культуре с уважением и интересом, а также добавила, что гагаузы готовы бороться за суверенитет Молдавии.

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Ранее Евгения Гуцул заявляла, что подаст в суд на президента Молдавии Майю Санду после дискриминационных заявлений в адрес гагаузской автономии и лично Гуцул. Она напомнила, что была избрана демократическим путём. Однако, несмотря на это, молдавский лидер позволяет себе оскорбления в её адрес.

Александра Мышляева
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