Гуцул пригрозила независимостью Гагаузии в случае объединения Молдавии и Румынии

Гагаузская автономия выйдет из состава Молдавии, если Кишинёв решит объединиться с Румынией. Об этом сообщила руководитель Гагаузии Евгения Гуцул, комментируя высказывание премьер-министра страны Марчела Чолаку о том, что в Молдавии живут румыны.

"Любые унионистские начинания означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения к независимой гагаузской республике. Уверены, что жители многих сопредельных молдавских и болгарских сёл поддержат нас и присоединятся к нам", — написала Гуцул в своём телеграм-канале.

Она напомнила о референдуме, который прошёл в Гагаузии в 2014 году, в ходе которого жители выразили желание быть только в составе независимой и суверенной Молдавии. Лидер автономии рассказала, что в республике проживают представители различных национальностей и что они смогли установить гармоничные межнациональные отношения. При этом она обратила внимание, что в гагаузской автономии относятся к румынской культуре с уважением и интересом, а также добавила, что гагаузы готовы бороться за суверенитет Молдавии.