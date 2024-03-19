Глава Гагаузии Гуцул подаст в суд на президента Молдавии

Руководитель Гагаузии Евгения Гуцул подаст в суд на президента Молдавии Майю Санду после дискриминационных заявлений в адрес гагаузской автономии и лично Гуцул. Об этом решении башкан сообщила в личном телеграм-канале.

Во время пресс-конференции 18 марта Санду заявила, что не поставит подпись под указом о назначении главы Гагаузии членом правительства. Такое решение она аргументировала тем, что Гуцул "работает на преступную группировку".

"До поры я игнорировала эту ложь и клевету со стороны гражданки Санду, но сегодня она перешла все границы. Я требую у неё ответа перед законом. Наши юристы немедленно инициируют иск по защите чести и достоинства против гражданки Майи Санду за ложь и клевету, распространённую на пресс-конференции 18 марта 2024 года", — говорится в посте гагаузского лидера.

Гуцул напомнила, что была избрана демократическим путём, а результаты выборного процесса сочли легитимными все соответствующие органы Молдавии, даже находящиеся в подчинении Санду прокуратура и спецслужбы. Тем не менее молдавский лидер бросается голословными обвинениями и позволяет себе оскорбительные высказывания.