Глава Гагаузии Гуцул после возвращения в Молдавию призвала Кишинёв дружить с РФ
Возвращение главы Гагаузской автономии Гуцул в Молдавию. Обложка © ТАСС / Вениамин Демидецкий
Молдавия должна дружить с Россией. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которая вернулась со Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сочи.
"Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот, хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией", — приводит ТАСС слова Гуцул, которая прокомментировала сообщения о своём возможном аресте по прилёте домой в аэропорту.
Гуцул отметила высокий уровень организации встреч на фестивале в Сочи. Глава автономии также подчеркнула, что Гагаузия сделает всё возможное для того, чтобы дружить с Россией. По её словам, все проекты, которые обсуждались на фестивале, обязательно будут реализованы.
Отметим, что сторонники Гуцул помешали провокаторам, кричавшим лозунги с требованием арестовать её, сорвать встречу политиков в аэропорту.
Ранее Life.ru писал, что в Молдавии завели уголовное дело против Гуцул. Причина — "незаконный" визит главы Гагаузии в Москву и её встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Тем временем политик вернулась в Кишинёв, в аэропорту её встречали сторонники. Сообщалось, что по возвращении в Молдавию её могли арестовать. Позднее в СМИ появилась информация, что полиция запрещала вести съёмку в аэропорту Кишинёва, когда там ожидали Гуцул.