Глава Гагаузии Гуцул после возвращения в Молдавию призвала Кишинёв дружить с РФ

Молдавия должна дружить с Россией. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул, которая вернулась со Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в Сочи.

"Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот, хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией", — приводит ТАСС слова Гуцул, которая прокомментировала сообщения о своём возможном аресте по прилёте домой в аэропорту.

Гуцул отметила высокий уровень организации встреч на фестивале в Сочи. Глава автономии также подчеркнула, что Гагаузия сделает всё возможное для того, чтобы дружить с Россией. По её словам, все проекты, которые обсуждались на фестивале, обязательно будут реализованы.