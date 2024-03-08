Силовики запрещали снимать прилёт главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишинёв
RT: Полиция запрещала вести съёмку в аэропорту Кишинёва, когда там ожидали Гуцул
Полиция запрещала съёмку в аэропорту Кишинёва, когда там ожидался прилёт главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул из РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на очевидцев.
Глава Генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну в беседе с Realitatea.md утверждает, что скопление силовиков в воздушной гавани не связано с возвращением политика. По его словам, правоохранители всегда присутствуют там.
Напомним, в Молдавии завели уголовное дело против главы автономного территориального образования Гагаузия Евгении Гуцул. Причиной стали "незаконный" визит главы Гагаузии в Москву и её встреча с президентом России Владимиром Путиным. Тем временем политик вернулась в Кишинёв, в аэропорту её встречали сторонники.
ТАСС / Вадим Денисов