Силовики запрещали снимать прилёт главы Гагаузии Евгении Гуцул в Кишинёв

Полиция запрещала съёмку в аэропорту Кишинёва, когда там ожидался прилёт главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул из РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на очевидцев.

Глава Генинспектората полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну в беседе с Realitatea.md утверждает, что скопление силовиков в воздушной гавани не связано с возвращением политика. По его словам, правоохранители всегда присутствуют там.