Глава Гагаузии вернулась из России в Молдавию, где её угрожали арестовать
Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию из России
Евгения Гуцул. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / evghenia.gutul
Глава Гагаузии (автономного образования в составе Молдавии) Евгения Гуцул вернулась в республику после визита в РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 8 марта.
По данным агентства, обошлось без задержания, несмотря на распространённую ранее информацию. На выходе из зала прилёта Гуцул встречали близкие и сторонники, причём некоторые пришли с цветами. После прилёта в Кишинёв Гуцул подчеркнула, что Россия — не враг Молдавии и страны должны дружить по всем направлениям.
Как сообщал Life.ru, ранее в Молдавии было возбуждено уголовное дело против главы автономного территориального образования Гагаузия Евгении Гуцул. Генпрокуратура республики сочла незаконным визит политика в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что по возвращении в Молдавию её могли арестовать.
В мае 2023 года победу на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии одержала Евгения Гуцул. Политик представляет партию "Шор" и выступает за укрепление связей с Россией. И хотя премьер Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение легитимность голосования, суд признал действительным избрание Гуцул.