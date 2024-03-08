Глава Гагаузии вернулась из России в Молдавию, где её угрожали арестовать

Глава Гагаузии (автономного образования в составе Молдавии) Евгения Гуцул вернулась в республику после визита в РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" в пятницу, 8 марта.

По данным агентства, обошлось без задержания, несмотря на распространённую ранее информацию. На выходе из зала прилёта Гуцул встречали близкие и сторонники, причём некоторые пришли с цветами. После прилёта в Кишинёв Гуцул подчеркнула, что Россия — не враг Молдавии и страны должны дружить по всем направлениям.