Победитель выборов в Гагаузии Гуцул выступила за укрепление отношений с Россией
Победитель выборов в Гагаузии хочет открыть представительство региона в Москве
Выигравшая на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила о намерении укреплять отношения региона с Россией. Об этом она рассказала журналистам после объявления предварительных результатов второго тура выборов Центральной избирательной комиссией Гагаузии.
"Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов", — сказала Гуцул.
Первыми шагами по укреплению отношений с Россией Гуцул назвала открытие представительства этого молдавского региона в Москве и проведение переговоров о разблокировании экспорта сельхозпродукции в РФ. Запрет на продажу был объявлен в августе 2022 года из-за нарушения карантинных норм.
Как писал ранее Лайф, кандидат от партии "Шор" Гуцул выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии. Они состоялись без существенных нарушений. Явка во втором туре составила 54,5%.
ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU