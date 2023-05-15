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14 мая, 23:59

Победитель выборов в Гагаузии Гуцул выступила за укрепление отношений с Россией

Победитель выборов в Гагаузии хочет открыть представительство региона в Москве

Выигравшая на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила о намерении укреплять отношения региона с Россией. Об этом она рассказала журналистам после объявления предварительных результатов второго тура выборов Центральной избирательной комиссией Гагаузии.

"Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов", — сказала Гуцул.

Первыми шагами по укреплению отношений с Россией Гуцул назвала открытие представительства этого молдавского региона в Москве и проведение переговоров о разблокировании экспорта сельхозпродукции в РФ. Запрет на продажу был объявлен в августе 2022 года из-за нарушения карантинных норм.

В Гагаузии задержали глав избирательного штаба молдавской партии "Шор"

В Гагаузии задержали глав избирательного штаба молдавской партии "Шор"

Как писал ранее Лайф, кандидат от партии "Шор" Гуцул выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии. Они состоялись без существенных нарушений. Явка во втором туре составила 54,5%.

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ТАСС / ЕРА / DUMITRU DORU

Арина Родионова
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