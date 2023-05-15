Победитель выборов в Гагаузии Гуцул выступила за укрепление отношений с Россией

Выигравшая на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила о намерении укреплять отношения региона с Россией. Об этом она рассказала журналистам после объявления предварительных результатов второго тура выборов Центральной избирательной комиссией Гагаузии.

"Мы, так скажем, партия пророссийская. Мы хотим дальше дружить с Российской Федерацией, дружить с другими странами. Мы не хотим никаких конфликтов", — сказала Гуцул.

Первыми шагами по укреплению отношений с Россией Гуцул назвала открытие представительства этого молдавского региона в Москве и проведение переговоров о разблокировании экспорта сельхозпродукции в РФ. Запрет на продажу был объявлен в августе 2022 года из-за нарушения карантинных норм.