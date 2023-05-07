В Гагаузии задержали глав избирательного штаба молдавской партии "Шор"

В Гагаузии задержали руководителей избирательного штаба кандидата от оппозиционной молдавской партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Ряд руководителей и членов избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана Гагаузии Евгении Гуцул были задержаны сегодня утром в результате обысков, проведённых в территориальных организациях партии, а также в домах активистов формирования", — говорится в сообщении.

В партии отметили, что задержанные занимались предвыборной кампанией перед вторым туром выборов на должность башкана, намеченным на 14 мая. Обыски и аресты проходят и в других регионах Молдавии, включая Кишинёв. Указывается, что новая волна репрессий и запугивания происходит в тот день, когда движение, членом которого является "Шор", объявило о проведении протеста у парламента "против беззаконий власти", чтобы потребовать досрочных выборов депутатов после отказа руководства страны оплатить счета граждан за газ, тепло и электричество.