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7 мая, 09:04

В Гагаузии задержали глав избирательного штаба молдавской партии "Шор"

В Гагаузии задержали руководителей избирательного штаба кандидата от оппозиционной молдавской партии "Шор" на должность башкана региона Евгении Гуцул. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Ряд руководителей и членов избирательного штаба кандидата от партии "Шор" на должность башкана Гагаузии Евгении Гуцул были задержаны сегодня утром в результате обысков, проведённых в территориальных организациях партии, а также в домах активистов формирования", — говорится в сообщении.

В партии отметили, что задержанные занимались предвыборной кампанией перед вторым туром выборов на должность башкана, намеченным на 14 мая. Обыски и аресты проходят и в других регионах Молдавии, включая Кишинёв. Указывается, что новая волна репрессий и запугивания происходит в тот день, когда движение, членом которого является "Шор", объявило о проведении протеста у парламента "против беззаконий власти", чтобы потребовать досрочных выборов депутатов после отказа руководства страны оплатить счета граждан за газ, тепло и электричество.

"Режим прибегнул к шантажу, угрозам и задержаниям, чтобы запугать людей и отвадить их от участия в антиправительственных протестах. Подобными действиями нынешняя власть вновь и вновь демонстрирует, что боится собственного народа, который она обездолила и над которым продолжает издеваться", — добавили в партии.

Власти Молдавии не исключили ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Власти Молдавии не исключили ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Ранее в Молдавии задержали вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер. Она подозревается в нарушениях правил финансирования политической силы. А перед этим лидера партии "Шор" Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

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Partidulsor.md

Светлана Оперук
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