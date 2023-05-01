В аэропорту Кишинёва задержана замглавы оппозиционной партии "Шор"

Прокуратура Молдавии сообщила о задержании в аэропорту Кишинёва вице-председателя оппозиционной партии "Шор", депутата парламента Марины Таубер. Она подозревается в нарушениях правил финансирования политической силы, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Таубер задержана в аэропорту Кишинёва при попытке сесть на рейс в Израиль… Задержание было произведено на основании распоряжения прокурора и нарушения обвиняемой условий применённой к ней меры пресечения", — говорится в сообщении.

Как утверждается, ранее оппозиционер проигнорировала запрет на выезд из населённого пункта, в котором проживает. В прокуратуре подчеркнули, что был риск того, что Таубер скроется от правосудия.

Летом 2022 года против Таубер были выдвинуты обвинения по двум уголовным делам, касающимся фальсификации отчёта о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы.