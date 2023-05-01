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1 мая, 09:04

В аэропорту Кишинёва задержана замглавы оппозиционной партии "Шор"

В Молдавии задержали вице-председателя оппозиционной партии "Шор" Марину Таубер

Прокуратура Молдавии сообщила о задержании в аэропорту Кишинёва вице-председателя оппозиционной партии "Шор", депутата парламента Марины Таубер. Она подозревается в нарушениях правил финансирования политической силы, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Таубер задержана в аэропорту Кишинёва при попытке сесть на рейс в Израиль… Задержание было произведено на основании распоряжения прокурора и нарушения обвиняемой условий применённой к ней меры пресечения", — говорится в сообщении.

Как утверждается, ранее оппозиционер проигнорировала запрет на выезд из населённого пункта, в котором проживает. В прокуратуре подчеркнули, что был риск того, что Таубер скроется от правосудия.

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Летом 2022 года против Таубер были выдвинуты обвинения по двум уголовным делам, касающимся фальсификации отчёта о финансовом управлении партией и финансировании со стороны организованной криминальной группы.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии не исключили ликвидации оппозиционной партии "Шор". Об этом заявлял исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну.

Обложка ©

Wikipedia / Parlamentul Republicii Moldova

Иван Косицын
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