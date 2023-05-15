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14 мая, 22:23

Кандидат от партии "Шор" Гуцул выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии

Кандидат от партии "Шор" победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии

<p>Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU</p>

Евгения Гуцул. Обложка © ТАСС / DUMITRU DORU

Жители Гагаузской автономии Молдавии выбрали местного лидера — победу одержала Евгения Гуцул, кандидат от оппозиционной партии "Шор". Информация следует из предварительных данных Центризбиркома Гагаузии, которые были обнародованы в воскресенье после подсчёта 100% бюллетеней.


"По второму туру выборов главы Гагаузии: Гуцул Евгения Александровна — 27 376 голосов, Узун Григорий Владимирович — 24 913", — указано в социальных сетях ЦИК.

Выборы состоялись без существенных нарушений. Явка во втором туре составила 54,5%. Гуцул возглавляет органы публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, а также входит в состав молдавского правительства. Её оппонент Григорий Узун признал поражение и добавил, что уважает выбор местных жителей.

В аэропорту Кишинёва задержана замглавы оппозиционной партии "Шор"

В аэропорту Кишинёва задержана замглавы оппозиционной партии "Шор"

Нельзя сказать, что предвыборный период прошёл безоблачно для кандидатов. Ранее сообщалось, что в Гагаузии задержали руководителей избирательного штаба Гуцул.

Анатолий Симоненко
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