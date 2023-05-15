Кандидат от партии "Шор" Гуцул выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии

Жители Гагаузской автономии Молдавии выбрали местного лидера — победу одержала Евгения Гуцул, кандидат от оппозиционной партии "Шор". Информация следует из предварительных данных Центризбиркома Гагаузии, которые были обнародованы в воскресенье после подсчёта 100% бюллетеней.



"По второму туру выборов главы Гагаузии: Гуцул Евгения Александровна — 27 376 голосов, Узун Григорий Владимирович — 24 913", — указано в социальных сетях ЦИК.

Выборы состоялись без существенных нарушений. Явка во втором туре составила 54,5%. Гуцул возглавляет органы публичного управления, представляет автономию в вопросах внешней политики, а также входит в состав молдавского правительства. Её оппонент Григорий Узун признал поражение и добавил, что уважает выбор местных жителей.