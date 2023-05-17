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17 мая, 10:10

Премьер Молдавии поставил под сомнение легитимность избранного главы Гагаузии

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не намерен работать с главой Гагаузии

Премьер Молдавии Дорин Речан сказал во время заседания правительства, что от судебного решения будут зависеть результаты выборов в Гагаузии, но власти не намерены работать с людьми, не представляющими интересы населения автономии.

"Я хотел бы напомнить всем жителям Гагаузии, что правительство продолжит оказывать государственные услуги населению автономии, мы будем работать с мэрами, со всеми теми, кто избран представлять их интересы. Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии", отметил Речан.

Он добавил, что руководителя автономии изберут "согласно законодательству Молдавии и специфичному законодательству автономии". Премьер подчеркнул, что на состоявшихся выборах в Гагаузии якобы было задокументировано много нарушений, поэтому суд даст оценку законности проходившему голосованию.

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Напомним, одержавшая победу на состоявшихся выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила о намерении укреплять связи с Россией. После этого молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК автономии. Гагаузцы в ответ организовали митинг в поддержку избиркома. В Народном собрании автономии признали победу Гуцул на выборах.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Татьяна Миссуми
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