Премьер Молдавии поставил под сомнение легитимность избранного главы Гагаузии
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что не намерен работать с главой Гагаузии
Премьер Молдавии Дорин Речан сказал во время заседания правительства, что от судебного решения будут зависеть результаты выборов в Гагаузии, но власти не намерены работать с людьми, не представляющими интересы населения автономии.
"Я хотел бы напомнить всем жителям Гагаузии, что правительство продолжит оказывать государственные услуги населению автономии, мы будем работать с мэрами, со всеми теми, кто избран представлять их интересы. Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии", — отметил Речан.
Он добавил, что руководителя автономии изберут "согласно законодательству Молдавии и специфичному законодательству автономии". Премьер подчеркнул, что на состоявшихся выборах в Гагаузии якобы было задокументировано много нарушений, поэтому суд даст оценку законности проходившему голосованию.
Напомним, одержавшая победу на состоявшихся выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила о намерении укреплять связи с Россией. После этого молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК автономии. Гагаузцы в ответ организовали митинг в поддержку избиркома. В Народном собрании автономии признали победу Гуцул на выборах.
ТАСС / EPA / DUMITRU DORU