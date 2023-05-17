Премьер Молдавии поставил под сомнение легитимность избранного главы Гагаузии

Премьер Молдавии Дорин Речан сказал во время заседания правительства, что от судебного решения будут зависеть результаты выборов в Гагаузии, но власти не намерены работать с людьми, не представляющими интересы населения автономии.

"Я хотел бы напомнить всем жителям Гагаузии, что правительство продолжит оказывать государственные услуги населению автономии, мы будем работать с мэрами, со всеми теми, кто избран представлять их интересы. Чего мы не будем делать, так это работать с людьми, которые представляют интересы, отличные от интересов автономии", — отметил Речан.