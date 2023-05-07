"Долой диктатуру!": Жители Кишинёва вышли на антиправительственный митинг

В Кишинёве представители и сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли на новый антиправительственный митинг против роста цен. Из-за манифестации заблокировано движение автотранспорта на бульваре Стефана Великого, сообщает ТАСС .

Участники митинга, в частности, развернули баннеры с надписью: "Больше не можем оплачивать счета!" и призывают президента Молдавии Майю Санду уйти в отставку. Собравшиеся скандируют: "Долой Санду!", "Долой диктатуру!" и требуют провести досрочные президентские выборы. Колонна протестующих отправилась к зданию парламента республики. Силовики заняли там позиции.