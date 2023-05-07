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7 мая, 11:27

"Долой диктатуру!": Жители Кишинёва вышли на антиправительственный митинг

Протестующие у Парламента Молдавии заблокировали главный бульвар Кишинёва

В Кишинёве представители и сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" вышли на новый антиправительственный митинг против роста цен. Из-за манифестации заблокировано движение автотранспорта на бульваре Стефана Великого, сообщает ТАСС.

Жители Кишинёва вновь вышли на митинг из-за роста цен. Видео © Telegram / Sputnik Молдова

Участники митинга, в частности, развернули баннеры с надписью: "Больше не можем оплачивать счета!" и призывают президента Молдавии Майю Санду уйти в отставку. Собравшиеся скандируют: "Долой Санду!", "Долой диктатуру!" и требуют провести досрочные президентские выборы. Колонна протестующих отправилась к зданию парламента республики. Силовики заняли там позиции.

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Ранее Лайф сообщал, что в Гагаузии задержали глав избирательного штаба оппозиционной молдавской партии "Шор".

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Telegram / Politia_Republicii_Moldova

Наталья Исакова
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