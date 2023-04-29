Оппозиция Молдавии осудила Санду за разрыв отношений с Россией

Молдавская оппозиционная партия "Шор" раскритиковала власти страны за любое прекращение диалога с Россией. Вице-председатель политсилы, депутат парламента Марина Траубер заявила, что Майя Санду не является президентом для большей части страны.

Парламентарий полагает, что глава государства действует только в собственных интересах, также возможно, что ей что-то диктуют кураторы.

"Санду навязывает своё мнение, в какой альянс и в какие политические союзы будет входить наша страна. Высказываться же по этим вопросам может только народ Республики Молдова. На сегодняшний день в стране установилась полная цензура", — приводятся слова Траубер на сайте "Шор".

По словам депутата, власти моментально объявляют нежелательными политиками любого, кто имеет отличную от Санду позицию. Но долго такая ситуация продолжаться не будет, считает Траубер. По её словам, Санду нечего сказать выходящим на протесты людям и руководство республики не может объяснить, почему в страна самая большая инфляция. Гнев людей нарастает, отметила Траубер и пообещала бороться за права граждан Молдавии.

"Мы осуждаем все действия, связанные с разрывом диалога с Российской Федерацией, которая является стратегическим партнёром Молдовы по многим вопросам", — заключила вице-председатель партии "Шор".