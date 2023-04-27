Премьер Молдавии рассказал о секретном чёрном списке россиян после инцидента с Миннихановым

Власти Молдавии составили антироссийский список официальных лиц, которым запрещён въезд в страну. Опубликовать его пока не готовы, заявил в эфире телеканала TV8 премьер республики Дорин Речан.

"У нас есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. Этот список не опубликован. Некоторые узнают об этом в момент приезда, другие — уже знают", — сказал Речан.

Он добавил, что перечень будет опубликован "в определённый момент", а пока что "достаточно действующего механизма". По словам премьера, в список попали не только российские политики и официальные лица, но и некоторые деятели культуры, участвующие в Молдове в избирательных кампаниях. Одним из них, например, стал певец Филипп Киркоров.