КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 19:05

Премьер Молдавии рассказал о секретном чёрном списке россиян после инцидента с Миннихановым

Премьер Молдавии Речан заявил о "длинном списке" россиян, которым запрещён въезд

Власти Молдавии составили антироссийский список официальных лиц, которым запрещён въезд в страну. Опубликовать его пока не готовы, заявил в эфире телеканала TV8 премьер республики Дорин Речан.

"У нас есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. Этот список не опубликован. Некоторые узнают об этом в момент приезда, другие — уже знают", — сказал Речан.

Он добавил, что перечень будет опубликован "в определённый момент", а пока что "достаточно действующего механизма". По словам премьера, в список попали не только российские политики и официальные лица, но и некоторые деятели культуры, участвующие в Молдове в избирательных кампаниях. Одним из них, например, стал певец Филипп Киркоров.

Россия выдворит сотрудника молдавского посольства в ответ на недружественные шаги Кишинёва

Россия выдворит сотрудника молдавского посольства в ответ на недружественные шаги Кишинёва

Среди тех, для кого запрет на въезд стал неприятным сюпризом, оказался глава Татарстана Рустам Минниханов. Самолёт с российским политиком развернули уже в аэропорту Кишинёва. После инцидента посол Молдавии в Москве был вызван в российский МИД. Москва также анонсировали закрытие въезда ряду официальных лиц Кишинёва.

Обложка ©

Wikipedia

Ирина Фальке
  • Новости
  • Молдавия
  • Санкции против России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров