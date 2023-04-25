КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 08:23

Россия выдворит сотрудника молдавского посольства в ответ на недружественные шаги Кишинёва

МИД: Россия в ответ объявляет персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии

Россия в качестве ответной меры объявляет персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в Москве. Главе молдавской дипмиссии Лилиану Дарию вручена соответствующая нота, сообщили в МИД РФ.

Ранее посол Молдавии в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Там ему был заявлен протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к Москве шагами официального Кишинёва.

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Кроме того, в МИД РФ заявили, что Москва закроет въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинёва к санкционным спискам Евросоюза.

Напомним, ранее Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде лидеру Татарстана Рустаму Минниханову. Напомним, 17 апреля Минниханова не пустили в республику на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", объявив его нежелательным лицом. В МИД РФ назвали это недружественным шагом Кишинёва. А премьер Молдавии после инцидента призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов.

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LIFE / Владимир Суворов

Иван Косицын
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