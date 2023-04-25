Россия выдворит сотрудника молдавского посольства в ответ на недружественные шаги Кишинёва
МИД: Россия в ответ объявляет персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии
Россия в качестве ответной меры объявляет персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в Москве. Главе молдавской дипмиссии Лилиану Дарию вручена соответствующая нота, сообщили в МИД РФ.
Ранее посол Молдавии в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Там ему был заявлен протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к Москве шагами официального Кишинёва.
Кроме того, в МИД РФ заявили, что Москва закроет въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинёва к санкционным спискам Евросоюза.
Напомним, ранее Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде лидеру Татарстана Рустаму Минниханову. Напомним, 17 апреля Минниханова не пустили в республику на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", объявив его нежелательным лицом. В МИД РФ назвали это недружественным шагом Кишинёва. А премьер Молдавии после инцидента призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов.
LIFE / Владимир Суворов