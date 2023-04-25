Россия выдворит сотрудника молдавского посольства в ответ на недружественные шаги Кишинёва

Россия в качестве ответной меры объявляет персоной нон грата сотрудника Посольства Молдавии в Москве. Главе молдавской дипмиссии Лилиану Дарию вручена соответствующая нота, сообщили в МИД РФ.

Ранее посол Молдавии в Москве был вызван в российское внешнеполитическое ведомство. Там ему был заявлен протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к Москве шагами официального Кишинёва.