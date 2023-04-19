Премьер Молдавии призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов

Власти Молдавии призвали ограничить перемещение двух российских дипломатов после инцидента с отказом во въезде в республику главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в ходе заседания правительства.

Он также выразил удовлетворение работой вице-премьера, главы МИД республики Николая Попеску и молдавских правоохранителей, которые отказали во въезде российским чиновникам.

"У двух представителей Посольства России необходимо отозвать аккредитацию в аэропорту. Господин вице-премьер, посмотрите, не заслуживает ли один из этих двух депортации", — сказал глава молдавского правительства.

В Кишинёве заявили, что сотрудников Посольства РФ лишат специальных пропусков в аэропорт молдавской столицы за "ненадлежащее поведение" во время приземления самолёта с российской делегацией. Также Речан раскритиковал депутатов Парламента Молдавии и Народного собрания Гагаузской автономии за приглашение россиян. МИД Молдавии намерен вызвать посла РФ Олега Васнецова после инцидента с Миннихановым.