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19 апреля, 10:05

Премьер Молдавии призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов

В Молдавии хотят ограничить перемещение дипломатов РФ после визита Минниханова

Власти Молдавии призвали ограничить перемещение двух российских дипломатов после инцидента с отказом во въезде в республику главе Татарстана Рустаму Минниханову. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан в ходе заседания правительства.

Он также выразил удовлетворение работой вице-премьера, главы МИД республики Николая Попеску и молдавских правоохранителей, которые отказали во въезде российским чиновникам.

"У двух представителей Посольства России необходимо отозвать аккредитацию в аэропорту. Господин вице-премьер, посмотрите, не заслуживает ли один из этих двух депортации", — сказал глава молдавского правительства.

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В Кишинёве заявили, что сотрудников Посольства РФ лишат специальных пропусков в аэропорт молдавской столицы за "ненадлежащее поведение" во время приземления самолёта с российской делегацией. Также Речан раскритиковал депутатов Парламента Молдавии и Народного собрания Гагаузской автономии за приглашение россиян. МИД Молдавии намерен вызвать посла РФ Олега Васнецова после инцидента с Миннихановым.

Напомним, главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию в понедельник утром, 17 апреля, объявив его нежелательным в республике лицом. Вместе с гендиректором компании "Ак Барс" Иваном Егоровым Минниханов должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов – 2023".

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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