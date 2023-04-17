Захарова назвала недружественным шагом запрет Молдавии на въезд Минниханова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественным шагом отказ Молдавии во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. По её мнению, это может подорвать тесное взаимодействие между странами.
"Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран", — заявила Захарова, чьи слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
В Москве уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Кишинёва.
Напомним, главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию в понедельник утром, 17 апреля, объявив его нежелательным в республике лицом. Вместе с гендиректором компании "Ак Барс" Иваном Егоровым Минниханов должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов – 2023".
VK / Рустам Минниханов