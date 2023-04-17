КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 19:29

Захарова назвала недружественным шагом запрет Молдавии на въезд Минниханова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественным шагом отказ Молдавии во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. По её мнению, это может подорвать тесное взаимодействие между странами.

"Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран", — заявила Захарова, чьи слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В Москве уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Кишинёва.

В Госдуме объяснили разворот самолёта с Миннихановым в Молдавии

В Госдуме объяснили разворот самолёта с Миннихановым в Молдавии

Напомним, главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию в понедельник утром, 17 апреля, объявив его нежелательным в республике лицом. Вместе с гендиректором компании "Ак Барс" Иваном Егоровым Минниханов должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов – 2023".

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VK / Рустам Минниханов

Ольга Платонова
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