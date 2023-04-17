Захарова назвала недружественным шагом запрет Молдавии на въезд Минниханова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала недружественным шагом отказ Молдавии во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. По её мнению, это может подорвать тесное взаимодействие между странами.

"Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран", — заявила Захарова, чьи слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В Москве уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Кишинёва.