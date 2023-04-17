В Госдуме объяснили разворот самолёта с Миннихановым в Молдавии

Молдавия отказалась пускать главу Татарстана Рустама Минниханова, чтобы быть в антироссийском тренде и заслужить "высокую оценку" США и Европы. Об этом сказал "Газете.ru" первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"В отличие от Парламента Молдавии, где более сложная политическая структура, вопросы, связанные с въездными, выездными процедурами, регулирует исполнительная власть во главе с президентом. <...> Молдавия старается быть в контексте антироссийской повестки — по крайней мере, президент Молдавии", — пояснил он.

По его словам, Кишинёв решил "получить высокую оценку в столицах Европейского союза и в Вашингтоне", не пустив российского политика в страну. Новиков уверен, что Россия обязательно отреагирует на подобный выпад, потому как обычно "не пропускает такие вещи".