КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 15:54

В Госдуме объяснили разворот самолёта с Миннихановым в Молдавии

Депутат Новиков счёл заискиванием перед Западом решение Молдавии по Минниханову

Молдавия отказалась пускать главу Татарстана Рустама Минниханова, чтобы быть в антироссийском тренде и заслужить "высокую оценку" США и Европы. Об этом сказал "Газете.ru" первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"В отличие от Парламента Молдавии, где более сложная политическая структура, вопросы, связанные с въездными, выездными процедурами, регулирует исполнительная власть во главе с президентом. <...> Молдавия старается быть в контексте антироссийской повестки — по крайней мере, президент Молдавии", — пояснил он.

По его словам, Кишинёв решил "получить высокую оценку в столицах Европейского союза и в Вашингтоне", не пустив российского политика в страну. Новиков уверен, что Россия обязательно отреагирует на подобный выпад, потому как обычно "не пропускает такие вещи".

Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

Мантуров и Минниханов подпали под антироссийские санкции США

Напомним, главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию и объявили нежелательным лицом. Политик вместе с гендиректором "Ак Барса" Иваном Егоровым по приглашению местных депутатов прилетел в Кишинёв на первый Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", но им не дали даже выйти из самолёта.

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Telegram / Gagauznews

Татьяна Миссуми
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