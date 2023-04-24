КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

24 апреля, 09:32

Додон заявил, что в Молдавии разыгрывается "украинский сценарий"

Власти Молдавии идут по украинскому сценарию, запрещая оппозиционные СМИ и русский язык, а также оказывая давление на церковь. Так считает бывший президент страны Игорь Додон.

"Нынешние власти Молдавии идут по украинскому сценарию. То, что мы видели в соседней стране, — борьбу с русским языком, закрытие оппозиционных телеканалов, давление на оппозицию, заявления о необходимости вступления в НАТО, прессинг на церковь — пытаются сделать и в республике, но быстрее, чем на Украине", — сказал Додон в эфире телеканала "Россия 24".

Премьер Молдавии: Мы нация с ограниченными возможностями

Премьер Молдавии: Мы нация с ограниченными возможностями

Напомним, в прошлом году власти Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов якобы из-за "недобросовестного освещения" ситуации в республике и на Украине. В МИД РФ такое решение Кишинёва сочли актом политической цензуры. Кроме того, в Молдавии с 20 апреля 2022 года официально запрещены георгиевские ленты, а также использование символов V и Z. Недавно Конституционный суд республики оставил в силе этот запрет.

Обложка ©

ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Молдавия
  • Игорь Додон
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров