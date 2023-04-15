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15 апреля, 10:28

Премьер Молдавии: Мы нация с ограниченными возможностями

Премьер Речан назвал жителей Молдавии нацией с ограниченными возможностями

Молдавский премьер-министр Дорин Речан оскорбил местных жителей, назвав их "нацией с ограниченными возможностями". В ходе публичного выступления он рассказал, что недавно посетил Тараклию на юге страны, где проживают этнические болгары, и обсудил с некоторыми из местных ситуацию на Украине.

"У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", — заявил политик в эфире телеканала "Первый в Молдове".

Он заявил, что властям страны нужно работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдавии. По словам премьера, политический класс обязан просвещать и преодолевать страхи.

"Мы обязаны обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность. Вот то, что мы должны сделать", — добавил Речан.

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Кстати, ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон предупредил о серьёзных последствиях после отказа от "дружбы с Россией". По его мнению, если она станет недружественной для РФ страной и разорвёт отношения с Содружеством Независимых Государств, это повлечёт за собой негативные последствия для молдавской экономики, которая и так находится "на краю".

Обложка ©

Getty Images / Pavlo Pakhomenko / Anadolu Agency

Николь Вербер
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