Премьер Молдавии: Мы нация с ограниченными возможностями

Молдавский премьер-министр Дорин Речан оскорбил местных жителей, назвав их "нацией с ограниченными возможностями". В ходе публичного выступления он рассказал, что недавно посетил Тараклию на юге страны, где проживают этнические болгары, и обсудил с некоторыми из местных ситуацию на Украине.

"У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде", — заявил политик в эфире телеканала "Первый в Молдове".

Он заявил, что властям страны нужно работать с населением, чтобы донести до него преимущества европейской интеграции для Молдавии. По словам премьера, политический класс обязан просвещать и преодолевать страхи.

"Мы обязаны обучать, объяснять, поощрять, брать ответственность. Вот то, что мы должны сделать", — добавил Речан.