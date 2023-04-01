Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

1 апреля, 00:27

Румынский политик призвала присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины

В Румынии сенатор Шошоакэ предложила подумать о присоединении Молдавии

В Румынии сенатор Диана Шошоакэ представила очередной скандальный законопроект, согласно которому парламент должен принять меры для присоединения Молдавии.

"Парламент Румынии принимает решение об объединении Румынии с Молдавией. Парламент Румынии уполномочивает правительство страны безотлагательно, немедленно начать переговоры с властями в Кишинёве, чтобы завершить объединение с Молдавией", — сказано в тексте законопроекта.

По мнению Шошоакэ, Румынии необходимо сообщить о территориальных изменениях представителям Америки, НАТО, ООН и ЕС. При этом в пояснительной записке отмечается, что инициатива предполагает проведение переговоров мировых лидеров об объединении Румынии и Молдавии, а также о присоединении к Румынии территорий, которые "незаконно удерживаются Украиной".

Румынского сенатора Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за идею аннексировать земли Украины

Румынского сенатора Шошоакэ внесли в базу "Миротворца" за идею аннексировать земли Украины

Напомним, что Шошоакэ ранее предложила произвести передачу Румынии её "исторических земель" на территории Украины: так, парламентарий предлагает занять Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный. Причём сделать это, по её мнению, нужно к 2027 году.

* Социальная сеть запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и также запрещённой в РФ.

Обложка ©

Facebook* / Diana Iovanovici Șoșoacă — Oficial

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • румыния
  • Украина
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров