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3 апреля, 22:11

Додон предупредил о рисках для экономики Молдавии после отказа "дружбы с Россией"

Додон: Включение Молдавии в список недружественных РФ стран повлечёт потери в экономике

Если Молдавия станет недружественной для России страной, а также разорвёт отношения с Содружеством Независимых Государств, это повлечёт весьма негативные последствия для молдавской экономики, которая "уже на краю". Об этом предупредил экс-президент республики Игорь Додон в эфире телеканала TVC 21.

"Если нас включат в список недружественных стран, то Россия может приостановить свободную торговлю по очень многим позициям, это ударит дополнительно по нашим экономическим агентам, которые уже лежат", — заявил он.

Вместе с этим Додон предупредил и о том, что не менее печальными последствиями для страны обернётся и её выход из СНГ. По его словам, одним из них может стать введение визового режима со странами Содружества.

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Лайф напоминает, что Молдавия на протяжении длительного времени не проявляет интереса к заседаниям СНГ. В частности, в течение года парламент страны не принимал участия в работе Содружества Независимых Государств, а секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ не вёл никакой деятельности. В феврале молдавский парламент отозвал постпреда в секретариате Межпарламентской ассамблеи СНГ.

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Twitter / dodon_igor

Оксана Попова
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