Додон предупредил о рисках для экономики Молдавии после отказа "дружбы с Россией"

Если Молдавия станет недружественной для России страной, а также разорвёт отношения с Содружеством Независимых Государств, это повлечёт весьма негативные последствия для молдавской экономики, которая "уже на краю". Об этом предупредил экс-президент республики Игорь Додон в эфире телеканала TVC 21.

"Если нас включат в список недружественных стран, то Россия может приостановить свободную торговлю по очень многим позициям, это ударит дополнительно по нашим экономическим агентам, которые уже лежат", — заявил он.

Вместе с этим Додон предупредил и о том, что не менее печальными последствиями для страны обернётся и её выход из СНГ. По его словам, одним из них может стать введение визового режима со странами Содружества.