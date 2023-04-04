Додон предупредил о рисках для экономики Молдавии после отказа "дружбы с Россией"
Додон: Включение Молдавии в список недружественных РФ стран повлечёт потери в экономике
Если Молдавия станет недружественной для России страной, а также разорвёт отношения с Содружеством Независимых Государств, это повлечёт весьма негативные последствия для молдавской экономики, которая "уже на краю". Об этом предупредил экс-президент республики Игорь Додон в эфире телеканала TVC 21.
"Если нас включат в список недружественных стран, то Россия может приостановить свободную торговлю по очень многим позициям, это ударит дополнительно по нашим экономическим агентам, которые уже лежат", — заявил он.
Вместе с этим Додон предупредил и о том, что не менее печальными последствиями для страны обернётся и её выход из СНГ. По его словам, одним из них может стать введение визового режима со странами Содружества.
Лайф напоминает, что Молдавия на протяжении длительного времени не проявляет интереса к заседаниям СНГ. В частности, в течение года парламент страны не принимал участия в работе Содружества Независимых Государств, а секретариат Межпарламентской ассамблеи СНГ не вёл никакой деятельности. В феврале молдавский парламент отозвал постпреда в секретариате Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Twitter / dodon_igor