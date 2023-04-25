Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий во вторник, 25 апреля, был вызван в МИД РФ. Дипломат уже покинул здание дипведомства.

По данным ТАСС, Лилиан Дарий зашёл в здание министерства без комментариев для прессы и пробыл там около 30 минут. К настоящему моменту посол уже покинул МИД.