Посла Молдавии вызвали в МИД РФ
Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий во вторник, 25 апреля, был вызван в МИД РФ. Дипломат уже покинул здание дипведомства.
По данным ТАСС, Лилиан Дарий зашёл в здание министерства без комментариев для прессы и пробыл там около 30 минут. К настоящему моменту посол уже покинул МИД.
А ранее Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде лидеру Татарстана Рустаму Минниханову. Напомним, 17 апреля Минниханова не пустили в республику на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", объявив его нежелательным лицом. В МИД РФ назвали это недружественным шагом Кишинёва. А премьер Молдавии после инцидента призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов.
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