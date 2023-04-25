КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 07:21

Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий во вторник, 25 апреля, был вызван в МИД РФ. Дипломат уже покинул здание дипведомства.

По данным ТАСС, Лилиан Дарий зашёл в здание министерства без комментариев для прессы и пробыл там около 30 минут. К настоящему моменту посол уже покинул МИД.

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А ранее Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде лидеру Татарстана Рустаму Минниханову. Напомним, 17 апреля Минниханова не пустили в республику на Международный конгресс народной дипломатии "Дружба народов – 2023", объявив его нежелательным лицом. В МИД РФ назвали это недружественным шагом Кишинёва. А премьер Молдавии после инцидента призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов.

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Александра Вишнякова
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