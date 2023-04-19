Молдавия выдворила сотрудника Посольства России после инцидента с Миннихановым

Молдавия выдворила сотрудника российского посольства после инцидента с отказом во въезде лидеру Татарстана Рустаму Минниханову. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД республики Филип Кожокару.

При этом ещё двух сотрудников Посольства РФ лишили специального допуска в аэропорт.

Лайф напоминает, что Минниханова не пустили в Молдавию в понедельник утром, 17 апреля, объявив его нежелательным в республике лицом. Вместе с гендиректором компании "Ак Барс" Иваном Егоровым Минниханов должен был принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии "Дружба народов – 2023". В МИД РФ назвали недружественным шагом запрет Молдавии на въезд главы Татарстана. Премьер Молдавии после инцидента призвал ограничить перемещение двух российских дипломатов.