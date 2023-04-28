Медведев "отменил" Молдавию после запрета на посещение страны Путину

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова молдавского премьер-министра Дорина Речана о том, что местные власти не разрешат посетить республику ни президенту России Владимиру Путину, ни официальным лицам РФ. В ответ Медведев "вычеркнул" Молдавию из списка стран мира.

"Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Российский политик отметил, что молдавские начальники и чиновники уже давно продали страну Румынии, став предателями своей Родины.

"С ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны", — подчеркнул зампредседателя СБ.