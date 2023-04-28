Медведев "отменил" Молдавию после запрета на посещение страны Путину
В ответ на запрет посещать Молдавию Медведев заявил, что такой страны уже нет
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на слова молдавского премьер-министра Дорина Речана о том, что местные власти не разрешат посетить республику ни президенту России Владимиру Путину, ни официальным лицам РФ. В ответ Медведев "вычеркнул" Молдавию из списка стран мира.
"Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом… А во-вторых, и страны такой уже нет", — написал Медведев в своём телеграм-канале.
Российский политик отметил, что молдавские начальники и чиновники уже давно продали страну Румынии, став предателями своей Родины.
"С ними нет смысла ни о чём разговаривать. Пусть с ними народ разбирается. И решит, наконец, кто они — молдаване или румыны", — подчеркнул зампредседателя СБ.
При этом Медведев добавил, что в таком случае "всякие там речаны и санду" (Майя Санду, президент Молдавии. — Прим. Лайфа) должны будут уважать суверенитет Приднестровской Молдавской Республики.
Напомним, ранее главе Татарстана не разрешили въехать на территорию Молдавии, объявив его нежелательным лицом. В МИД РФ сочли это недружественным шагом Кишинёва, а премьер-министр республики Дорин Речан после инцидента призвал ограничить ещё и перемещение двух российских дипломатов. Причём на этом он не остановился и даже раскрыл секретный чёрный список россиян, которым запрещён въезд в страну.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина