Кремль сожалеет о стремительном дрейфе Молдавии прочь от Русского мира

Нынешнее руководство Молдавии "стремительно дрейфует" в сторону русофобии, Москва сожалеет в связи с этим курсом Кишинёва. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии", — сказал он, комментируя решение о запрете въезда в республику для президента РФ Владимира Путина.

Представитель Кремля пояснил, что по каким-то причинам Молдова приравнивает своё стремление к "евроинтеграции с процветанием русофобии". То есть ненависть к России и всему, что связано с Русским миром, они считают обязательным атрибутом евроинтеграции, заметил Песков и добавил, что об этом остаётся только сожалеть.