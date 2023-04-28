КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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28 апреля, 10:43

Кремль сожалеет о стремительном дрейфе Молдавии прочь от Русского мира

Песков: Власти Молдавии "стремительно дрейфуют" в сторону русофобии

Нынешнее руководство Молдавии "стремительно дрейфует" в сторону русофобии, Москва сожалеет в связи с этим курсом Кишинёва. Таким мнением поделился пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Очевидно, что нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам уже известной русофобии", — сказал он, комментируя решение о запрете въезда в республику для президента РФ Владимира Путина.

Представитель Кремля пояснил, что по каким-то причинам Молдова приравнивает своё стремление к "евроинтеграции с процветанием русофобии". То есть ненависть к России и всему, что связано с Русским миром, они считают обязательным атрибутом евроинтеграции, заметил Песков и добавил, что об этом остаётся только сожалеть.

Жители Молдавии доверяют Путину больше других мировых лидеров

Жители Молдавии доверяют Путину больше других мировых лидеров

Напомним, молдавский премьер-министр Дорин Речан ранее заявил, что местные власти не разрешат посетить республику ни президенту России Владимиру Путину, ни официальным лицам РФ. В ответ зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев "вычеркнул" Молдавию из списка стран мира.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Ирина Фальке
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