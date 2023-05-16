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16 мая, 15:15

Гагаузы вышли на улицы из-за давления молдавских силовиков на ЦИК автономии

Депутат Петров: Молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК Гагаузии

Сотрудники национального антикоррупционного центра Молдавии нагрянули с обысками в ЦИК Гагаузии, сообщил депутат Народного собрания автономии Виктор Петров. В связи с этим на вечер он и его коллеги назначили экстренное заседание.

"Нам сообщили, что члены избиркома получили повестки на допрос, явиться следует 18 мая. Разбираемся с ситуацией. Это незаконное вторжение", рассказал он РИА "Новости".

Жители Гагаузии идут к Апелляционной палате. Видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"

Тем временем на улице собирается толпа: жители Гагаузии пошли от здания ЦИК автономии к Апелляционной палате, которая должна утвердить итоги выборов.

В Гагаузии задержали глав избирательного штаба молдавской партии "Шор"

В Гагаузии задержали глав избирательного штаба молдавской партии "Шор"

Напомним, на прошедших выборах главы Гагаузской автономии Молдавии победила Евгения Гуцул от партии "Шор". Она заявила о намерении укреплять связи с Россией. В частности, в Москве может появиться представительство субъекта.

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Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"

Матвей Константинов
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