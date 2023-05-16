Гагаузы вышли на улицы из-за давления молдавских силовиков на ЦИК автономии
Депутат Петров: Молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК Гагаузии
Сотрудники национального антикоррупционного центра Молдавии нагрянули с обысками в ЦИК Гагаузии, сообщил депутат Народного собрания автономии Виктор Петров. В связи с этим на вечер он и его коллеги назначили экстренное заседание.
"Нам сообщили, что члены избиркома получили повестки на допрос, явиться следует 18 мая. Разбираемся с ситуацией. Это незаконное вторжение", — рассказал он РИА "Новости".
Жители Гагаузии идут к Апелляционной палате. Видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"
Тем временем на улице собирается толпа: жители Гагаузии пошли от здания ЦИК автономии к Апелляционной палате, которая должна утвердить итоги выборов.
Напомним, на прошедших выборах главы Гагаузской автономии Молдавии победила Евгения Гуцул от партии "Шор". Она заявила о намерении укреплять связи с Россией. В частности, в Москве может появиться представительство субъекта.
Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"