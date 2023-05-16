В Народном собрании Гагаузии признали победу Гуцул на выборах главы автономии
Депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) большинством голосов поддержали решение местного Центризбиркома об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул.
По словам председателя НСГ Дмитрия Константинова, необходимость принятия такого решения связана с давлением властей Молдавии на автономию. Подробно обсудить ущемление прав и полномочий Гагаузии и высказать претензии Кишинёву народные избранники планируют на ближайшем съезде, который запланирован на 27 мая.
Напомним, одержавшая победу на прошедших выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила о намерении укреплять связи с Россией. После этого молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК автономии. Узнав об этом, гагаузцы организовали митинг в поддержку избиркома, а затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет.
T.me / Gagauznews