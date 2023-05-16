В Народном собрании Гагаузии признали победу Гуцул на выборах главы автономии

По словам председателя НСГ Дмитрия Константинова, необходимость принятия такого решения связана с давлением властей Молдавии на автономию. Подробно обсудить ущемление прав и полномочий Гагаузии и высказать претензии Кишинёву народные избранники планируют на ближайшем съезде, который запланирован на 27 мая.

Напомним, одержавшая победу на прошедших выборах главы Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила о намерении укреплять связи с Россией. После этого молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК автономии. Узнав об этом, гагаузцы организовали митинг в поддержку избиркома, а затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет.