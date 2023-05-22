Новым главой Гагаузии объявили кандидата, который хочет дружить с Россией

Апелляционная палата города Комрата утвердила победу кандидата от молдавской оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул на выборах главы автономного территориального образования Гагаузия. Данное решение было принято на заседании, где обсуждался отчёт местного Центризбиркома по итогам голосования, состоявшегося 14 мая.