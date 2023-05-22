Новым главой Гагаузии объявили кандидата, который хочет дружить с Россией
Апелляционная палата утвердила победу Гуцул на выборах главы Гагаузии
Новоизбранная глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © "Шор"
Апелляционная палата города Комрата утвердила победу кандидата от молдавской оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул на выборах главы автономного территориального образования Гагаузия. Данное решение было принято на заседании, где обсуждался отчёт местного Центризбиркома по итогам голосования, состоявшегося 14 мая.
"Признать действительным мандат избранной главы Гагаузии Гуцул Евгении Александровны", — зачитал постановление судья Андрей Миронов.
Решение подлежит исполнению с момента его вынесения.
Евгении Гуцул 36 лет. По профессии она юрист. После выборов политик заявила, что поддерживает укрепление связей между Гагаузией и РФ, а также назвала партию "Шор" пророссийской. Её соперником в борьбе за пост главы автономии был депутат Илья Узун, который набрал почти на 2,5 тысячи меньше голосов. Премьер Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение легитимность избранного главы Гагаузии. А в Народном собрании региона признали победу Гуцул.