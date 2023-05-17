Депутат Узун: Парламент Гагаузии планирует направить письма Путину и Эрдогану
Парламент Гагаузии планирует направить письма президенту Турции Реджепу Эрдогану и его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил местный депутат Илья Узун.
"Мы отправим письмо президенту Эрдогану, это точно... Президенту Российской Федерации, думаю, должны тоже отправить. [Отправим] всем, кто может помочь нашей автономии. Мы не дадим затоптать выбор гагаузского народа", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, на прошедших выборах главы Гагаузии победила Евгения Гуцул. Она заявила о намерении укреплять связи с Россией. После этого молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК автономии, а местные жители организовали митинг в поддержку избиркома. В Народном собрании автономии уже признали её победу.