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17 мая, 17:57

Депутат Узун: Парламент Гагаузии планирует направить письма Путину и Эрдогану

Парламент Гагаузии планирует направить письма президенту Турции Реджепу Эрдогану и его российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом заявил местный депутат Илья Узун.

"Мы отправим письмо президенту Эрдогану, это точно... Президенту Российской Федерации, думаю, должны тоже отправить. [Отправим] всем, кто может помочь нашей автономии. Мы не дадим затоптать выбор гагаузского народа", написал он в телеграм-канале.

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Напомним, на прошедших выборах главы Гагаузии победила Евгения Гуцул. Она заявила о намерении укреплять связи с Россией. После этого молдавские борцы с коррупцией пришли с обысками в ЦИК автономии, а местные жители организовали митинг в поддержку избиркома. В Народном собрании автономии уже признали её победу.

Обложка ©

Wikipedia / Федя Кузнецов:)

Матвей Константинов
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