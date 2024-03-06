Глава Гагаузии высказалась о выходе из состава Молдавии из-за разногласий

Реальных предпосылок для того, чтобы Гагаузская автономия покинула состав Молдавии, сейчас нет, все разногласия с Кишинёвом находятся "в политической плоскости" и являются искусственными. Такое заявление сделала руководитель Гагузии Евгения Гуцул, посетившая Всемирный фестиваль молодёжи в сочинском Сириусе.

"Закон Республики Молдова "Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)" предусматривает, что это может произойти только в случае, если наша страна утратит свою независимость. На сегодняшний день нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу", — объяснила Гуцул, её цитирует РИА "Новости".

При этом, по её словам, Гагаузии удаётся "прекрасно сосуществовать" с остальными народами, живущими в регионе. Башкан региона убеждена, что по мере роста политической культуры и с приходом к власти на национальном уровне ответственных политиков с государственным складом ума все разногласия между центром и автономией удастся решить через конструктивный диалог.

Выборы на пост лидера Гагаузии состоялись весной 2023 года, на них победила Евгения Гуцул, выдвинувшаяся кандидатом от партии "Шор". В июне власти Молдавии объявили эту партию антиконституционной, в частности из-за того, что она якобы сотрудничает с Российской Федерацией.