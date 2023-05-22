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22 мая, 15:48

Новая глава Гагаузии протянула оливковую ветвь Молдавии

Новая глава Гагаузии сообщила о готовности наладить диалог с Кишинёвом

<p>Избранная главой Гагаузии Евгения Гуцул. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU</p>

Избранная главой Гагаузии Евгения Гуцул. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Избранная главой Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что готова выстраивать общение с молдавскими властями даже при наличии разногласий. Об этом она сказала на брифинге после рассмотрения в суде дела о легитимности прошедших в автономии выборов.

"Несмотря на имевшие место разногласия, я готова наладить диалог с властями Молдавии", подчеркнула она.

Гуцул добавила, что после вынесенного судом решения в её пользу она приступит к формированию команды. Туда войдут как представители Гагаузии, знающие особенности региона, так и члены партии "Шор", в том числе профессиональные экономисты и юристы.

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Напомним, победу на выборах главы Гагаузской молдавской автономии одержала Евгения Гуцул, которая представляет партию "Шор" и выступает за укрепление связей с Россией. Премьер Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение легитимность голосования. Однако суд признал действительным избрание Гуцул.

Татьяна Миссуми
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