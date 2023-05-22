Новая глава Гагаузии протянула оливковую ветвь Молдавии
Новая глава Гагаузии сообщила о готовности наладить диалог с Кишинёвом
Избранная главой Гагаузии Евгения Гуцул. Фото © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Избранная главой Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что готова выстраивать общение с молдавскими властями даже при наличии разногласий. Об этом она сказала на брифинге после рассмотрения в суде дела о легитимности прошедших в автономии выборов.
"Несмотря на имевшие место разногласия, я готова наладить диалог с властями Молдавии", — подчеркнула она.
Гуцул добавила, что после вынесенного судом решения в её пользу она приступит к формированию команды. Туда войдут как представители Гагаузии, знающие особенности региона, так и члены партии "Шор", в том числе профессиональные экономисты и юристы.
Напомним, победу на выборах главы Гагаузской молдавской автономии одержала Евгения Гуцул, которая представляет партию "Шор" и выступает за укрепление связей с Россией. Премьер Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение легитимность голосования. Однако суд признал действительным избрание Гуцул.