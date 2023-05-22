Новая глава Гагаузии протянула оливковую ветвь Молдавии

Избранная главой Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что готова выстраивать общение с молдавскими властями даже при наличии разногласий. Об этом она сказала на брифинге после рассмотрения в суде дела о легитимности прошедших в автономии выборов.

"Несмотря на имевшие место разногласия, я готова наладить диалог с властями Молдавии", — подчеркнула она.