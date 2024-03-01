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1 марта, 10:13

Два первых лица Гагаузии находятся с визитом в Москве

Руководители Гагаузской автономии Молдавии в пятницу, 1 марта, прибыли с визитом в Москву. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу исполкома Гагаузии.

"Башкан Гагаузии Евгения Гуцул вместе с председателем Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым находятся с рабочим визитом в Москве", — проинформировали представители автономии, не уточнив других деталей и программы визита.

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Напомним, что около года назад победу на выборах главы Гагаузской молдавской автономии одержала Евгения Гуцул, которая представляет партию "Шор" и выступает за укрепление связей с Россией. И хотя премьер Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение легитимность голосования, суд признал действительным избрание Гуцул.

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Shutterstock.com

Марина Калегина
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