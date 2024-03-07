В Молдавии слили планы арестовать встретившуюся с Путиным главу Гагаузии

Проживающий в Израиле оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщил, что главу Гагаузии Евгению Гуцул планируют арестовать в аэропорту Кишинёва в четверг, когда она вернётся со Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил с 1 по 7 марта в Сочи.