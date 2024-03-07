В Молдавии слили планы арестовать встретившуюся с Путиным главу Гагаузии
Политик Шор: Главу Гагаузии Гуцул могут арестовать в аэропорту Кишинёва
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгения Гуцул
Проживающий в Израиле оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщил, что главу Гагаузии Евгению Гуцул планируют арестовать в аэропорту Кишинёва в четверг, когда она вернётся со Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил с 1 по 7 марта в Сочи.
"Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту", — заявил Илан Шор во время интервью телеканалу "Россия 24".
Напомним, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву 1 марта. Вместе с ней приехал председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. По словам Гуцул, она рассказала российскому президенту "о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам". Сегодня Гуцул сообщила о намерении вернуться в Молдавию, несмотря на угрозу ареста со стороны власти.