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7 марта, 15:09

В Молдавии слили планы арестовать встретившуюся с Путиным главу Гагаузии

Политик Шор: Главу Гагаузии Гуцул могут арестовать в аэропорту Кишинёва

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгения Гуцул

Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Евгения Гуцул

Проживающий в Израиле оппозиционный молдавский политик Илан Шор сообщил, что главу Гагаузии Евгению Гуцул планируют арестовать в аэропорту Кишинёва в четверг, когда она вернётся со Всемирного фестиваля молодёжи, который проходил с 1 по 7 марта в Сочи.

"Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту", — заявил Илан Шор во время интервью телеканалу "Россия 24".

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Напомним, глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву 1 марта. Вместе с ней приехал председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. По словам Гуцул, она рассказала российскому президенту "о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам". Сегодня Гуцул сообщила о намерении вернуться в Молдавию, несмотря на угрозу ареста со стороны власти.

Владимир Озеров
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