Глава Гагаузии заявила о возвращении в Молдавию, несмотря на попытки её запугать

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что вернётся в Молдавию, несмотря на то что власти не оставляют попыток запугать её арестом. Кроме того, по возвращении из России она хочет собрать совещание в Кишинёве.

"Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг", — написала она в своём телеграм-канале.