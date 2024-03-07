Глава Гагаузии заявила о возвращении в Молдавию, несмотря на попытки её запугать
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Обложка © t.me / Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что вернётся в Молдавию, несмотря на то что власти не оставляют попыток запугать её арестом. Кроме того, по возвращении из России она хочет собрать совещание в Кишинёве.
"Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — это попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится. Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг", — написала она в своём телеграм-канале.
Life.ru писал, что Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузской молдавской автономии около года назад. Она представляет партию "Шор" и выступает за укрепление отношений с Россией. Премьер Молдавии Дорин Речан поставил под сомнение легитимность голосования, однако суд признал действительной победу Гуцул. В июне власти Молдавии объявили партию "Шор" антиконституционной.